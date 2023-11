Stand: 22.11.2023 08:20 Uhr Polizeikontrolle in Braunschweig: Betrunkener Autodieb gibt Gas

Ein betrunkener Autofahrer hat sich in Braunschweig eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Wie diese erst jetzt mitteilte, hatten Beamte ihn am späten Freitagabend in der Nähe des Flughafens anhalten wollen. Der Fahrer drückte allerdings aufs Gaspedal und floh. Bei der anschließenden Verfolgungsfahrt ignorierte der 37-Jährige demnach mehrfach die zulässige Höchstgeschwindigkeit und überfuhr eine rote Ampel. Schließlich kam er nach einer Karambolage, bei der der Transporter beschädigt wurde, auf einem Grünstreifen zum Stehen. Dort nahmen die Beamten den Mann fest. Eine Überprüfung des Fahrzeugs ergab, dass der Transporter in Schleswig-Holstein gestohlen worden war und falsche Kennzeichen hatte.

