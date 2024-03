Stand: 21.03.2024 07:57 Uhr Polizeikontrolle: Mehr als 100 Verstöße gegen Gurtpflicht

Im Raum Salzgitter, Peine und Wolfenbüttel hat die Polizei in der vergangenen Woche mehrere Autos darauf kontrolliert, ob Fahrer und Mitfahrer angeschnallt sind. Durch solche Maßnahmen sollen Autoinsassen für das Thema Gurtpflicht sensibilisiert werden, wie die Polizei Salzgitter am Mittwoch mitteilte. Die meisten Verstöße zählte sie im Stadtgebiet von Salzgitter. Dort waren den Angaben zufolge 57 Erwachsene und zwei Kinder nicht angeschnallt. In den anderen Gebieten waren demnach weit weniger Personen ohne Gurt unterwegs. Die Gurtpflicht gilt in Deutschland seit 1976. Wer sich im Auto nicht anschnallt, kann mit einem Bußgeld von 30 Euro belangt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 20.03.2024 | 15:00 Uhr