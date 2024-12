Polizeieinsatz in Wolfsburg: Auslöser war ein Familienstreit Stand: 05.12.2024 17:02 Uhr In Wolfsburg hat der Streit eines Vaters mit seiner fünfjährigen Tochter einen Großeinsatz ausgelöst, teilte eine Polizeisprecherin dem NDR Niedersachsen mit. Spezialkräfte wurden hinzugezogen.

In einer Wohnung eines Hochhauses im Stadtteil Detmerode habe es die Bedrohungslage am Donnerstag gegeben. Die von einer Zeugin aus der Nachbarwohnung gerufenen Einsatzkräfte entdeckten den 48-Jährigen mit seiner Tochter auf dem Balkon. Er habe seine Tochter gegen deren Willen dort festgehalten. Der Mann hat sich laut der Polizei "verbal aggressiv" gegenüber den Beamten gezeigt und weigerte sich die Wohnungstür zu öffnen. Aufgrund dieser Situation seien Spezialkräfte der Polizei aus Hannover zum Einsatzort gerufen worden. Letztlich sei der Mann widerstandslos auf dem Balkon festgenommen worden, nachdem es einige Gespräche mit ihm gegeben hatte. Der 48-Jährige soll sich mutmaßlich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden haben, so die Polizei. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

Augenzeugen: Wohngebiet weiträumig abgesperrt

Der Kurt-Schumacher-Ring war zwischenzeitlich gesperrt. Augenzeugen berichteten davon, dass auch das Wohngebiet weiträumig abgesperrt sei. Die Polizei informierte über den Nachrichtendienst "X" ehemals twitter über den Einsatz und dessen Beendigung.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 05.12.2024 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wolfsburg