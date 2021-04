Stand: 22.04.2021 16:46 Uhr Polizeiakademie Hann. Münden: Feuer nach technischem Defekt

Nicht nur bei Symrise hat es gebrannt, auch in der Polizeiakademie in Hann. Münden. In der Heizungsanlage im Keller habe es am Abend einen Brand durch einen technischen Defekt gegeben, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Wegen starken Rauchs gingen die Einsatzkräfte mit Atemschutz in den Keller und löschten das Feuer. Anschließend wurde der Rauch unter Druck rausgepustet. Eine Stunde dauerte der Einsatz, 36 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Hann. Münden und Gimte waren im Einsatz.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 22.04.2021 | 09:30 Uhr