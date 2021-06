Stand: 09.06.2021 08:58 Uhr Polizei warnt vor kriminellen Handwerkern im Raum Einbeck

Die Polizei warnt im Bereich Einbeck und Umgebung vor falschen Handwerkern. Demnach tauchen die Kriminellen unangemeldet auf und bieten in ihren Augen zwingend notwendige Arbeiten am Dach, der Dachrinne oder auch Asphalt-, Pflaster- oder Teerarbeiten an, wie es in einer Mitteilung heißt. In einem Fall fehlte nach den Arbeiten ein dreistelliger Geldbetrag aus dem Haus und die Arbeiten sollten teurer sein als vorher vereinbart. In der Vergangenheit wurden dabei oftmals Kunden teils massiv unter Druck gesetzt, indem sie beispielsweise die Arbeiten nicht oder erst nach Bezahlung beendeten. Die Polizei rät dringend von solchen Geschäften ab. "Ein Schnäppchen, dass in der Regel keines ist. Man ist mit Sicherheit besser beraten, sich für eine tatsächlich notwendige Reparatur nach entsprechenden Kostenvoranschlägen einer ortsansässigen Firma zu bedienen", heißt es in der Mitteilung der Polizei Northeim.

