Stand: 15.03.2023 19:10 Uhr Polizei warnt: Betrüger auf Kleinanzeigen-Portalen unterwegs

Die Polizei in Göttingen warnt vor betrügerischem Datenraub auf Kleinanzeigen-Portalen. Es gebe jede Woche mehrere Geschädigte, teilten die Online-Ermittler mit. Demnach bewegen sich die Schäden in der Regel im drei- bis vierstelligen Bereich. Eine Masche sei, dass die vermeintlichen Kaufinteressenten zunächst vorgeben, die sichere Bezahlmethode des Kleinanzeigen-Portals nutzen zu wollen. Dann fragten sie die Verkäufer aber doch nach deren E-Mail-Adresse, der Handynummer und den Bankdaten. Damit legten sie dann eine digitale EC-Karte ihres Opfers an, um andere Einkäufe zu bezahlen, so die Cybercrime-Experten. Sie raten deshalb, persönliche Daten nicht bei Käufen auf Kleinanzeigen-Portalen preiszugeben. Bei einem Betrugsverdacht sollte man sein Bankkonto sofort sperren lassen.

