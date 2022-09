Stand: 27.09.2022 11:29 Uhr Polizei vermutet Einbruchserie in Friedland

Zum wiederholten Mal innerhalb weniger Tage haben Unbekannte einen Wohnungseinbruch in der Gemeinde Friedland bei Göttingen begangen. Die Polizei vermutet, dass die Taten in Niedernjesa und Groß Schneen zusammenhängen. Am Sonntagabend hätten Unbekannte nach Einbruch der Dunkelheit die Terrassentür eines Einfamilienhauses in Groß Schneen aufgehebelt und das Haus nach Diebesgut durchsucht. Bereits vergangene Woche kam es zu zwei Einbrüchen in Niedernjesa nach ähnlichem Muster. Dabei erbeuteten die Täter mehrere Hundert Euro Bargeld.

