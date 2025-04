Stand: 08.04.2025 09:40 Uhr Salzgitter: Polizei verhindert Schlägerei nach Fußballspiel

Bei einem Fußballspiel der sechsten Liga in Salzgitter hat die Polizei am Sonntag eine Schlägerei zwischen Fußballfans verhindert. In der Landesliga war der SC Göttingen 05 gegen den SV Union Salzgitter angetreten. Nach dem Spiel trafen der Polizei zufolge Fangruppen am Stadion aufeinander. Demnach waren Göttinger Fans sowie Anhänger von Eintracht Braunschweig beteiligt. Sofort hätten sich die Fans vermummt und sich aggressiv verhalten, schilderte die Polizei. Ausschreitungen hätten nur dank Verstärkung aus der Polizeidirektion sowie einer Diensthundestaffel verhindert werden können. Nach Polizeiangaben wurden 18 Platzverweise erteilt und 33 Personalien aufgenommen. Auch sei "szenetypische" Schutzausstattung sichergestellt worden. Eine Person habe Widerstand gegen die Polizeibeamten geleistet.

