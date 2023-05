Stand: 22.05.2023 14:37 Uhr Polizei sucht nach vermisster Leonie B. aus Göttingen

Die Polizei sucht nach der vermissten 16-jährigen Leonie B. aus Göttingen. Zuletzt sei sie am Sonntagabend an ihrer Wohnanschrift in der Weststadt gesehen worden, teilte die Polizei mit. Den Angaben zufolge könnte sich die 16-Jährige auch im Raum Uslar (Landkreis Northeim) aufhalten. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Jugendliche in einer hilflosen Lage befindet. Leonie B. ist etwa 1,72 Meter groß, schlank und hat braune schulterlange Haare. Sie trägt eventuell eine goldene, beziehungsweise bronzefarbene, Daunenjacke. Wer die 16-Jährige gesehen oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort hat, soll sich bei der Polizei Göttingen unter Telefon (0551) 491 21 15 oder bei jeder anderen Dienststelle melden.

