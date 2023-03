Stand: 06.03.2023 09:41 Uhr Polizei sucht nach Ursache für Feuer in Wolfsburger Garage

Nach einem komplizierten Einsatz für die Feuerwehr am Wochenende ermittelt die Polizei, was zu dem Brand geführt haben könnte. Rund 50 Kräfte waren am Samstagabend im Stadtteil Ehmen zu einer brennenden Garage ausgerückt. Wie sich erst während der Löscharbeiten herausstellte, lagerten im Innern zahlreiche Gasflaschen und rund Hundert Liter Kraftstoff. Mehrere Gasflaschen explodierten laut "Braunschweiger Zeitung" während des Einsatzes. Verletzt wurde niemand. In der Nähe der Garage musste die Feuerwehr laut Wolfsburger Polizei zudem zwei Flüssiggastanks kühlen, um zu verhindern, dass diese Feuer fingen. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden. Was zu dem Feuer führte, und warum die brennbaren Stoffe in der Garage lagerten, ist noch unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 06.03.2023 | 06:30 Uhr