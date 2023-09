Stand: 14.09.2023 19:50 Uhr Polizei sucht nach Exhibitionisten aus Königslutter

Mit einem Phantombild sucht die Polizei nach einem Exhibitionisten aus Königslutter (Landkreis Helmstedt) und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Am Nachmittag des 14. Februar habe der ältere Mann sich in der Nähe des Domcafés drei Jugendlichen im Alter von 12, 13 und 14 Jahren genährt und exhibitionistische Handlungen vorgenommen, so die Polizei. Der Täter ist ungefähr 60 bis 70 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß und hat eine Glatze. Zum Zeitpunkt der Tat trug er ein blaues Oberteil, eine braune Jacke und eine Jeans sowie Turnschuhe und humpelte. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 46 46 0 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min