Stand: 03.11.2022 12:51 Uhr Polizei sucht Zeugen zu Körperverletzung in Vorsfelde

Am Mittwochabend ist eine 42-jährige Autofahrerin in Vorsfelde, einem Ortsteil von Wolfsburg, in der Amtsstraße von einem unbekannten E-Scooter-Fahrer angegriffen worden. Gegen 22.14 Uhr standen zwei unbekannte männliche Personen mit grünen E-Scootern auf der Fahrbahn. Die Autofahrerin bat diese, die Straße frei zu machen, da sie sonst nicht vorbeikäme. Daraufhin sei eine der beiden Personen an das Fahrzeug herangetreten, habe die Fahrertür geöffnet und die 42-Jährige angegriffen. Der Angreifer war etwa 175 cm bis 180 cm groß, hatte ein südländisches Erscheinungsbild und war mit einer dunklen Hose und Jacke bekleidet. Bei dem Angriff wurde die Fahrzeugführerin leicht verletzt und musste durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt werden. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner, Passanten oder Autofahrer die Szenerie oder verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeistation Vorsfelde oder die Telefonnummer (05361) 4646-0.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 03.11.2022 | 14:30 Uhr