Stand: 07.08.2023 12:46 Uhr Polizei stoppt Autofahrer mit illegalem Blaulicht auf der A2

Eine Polizeistreife hat auf der A2 in Höhe des Braunschweiger Flughafens einen Autofahrer gestoppt, der illegal mit eingeschaltetem Blaulicht unterwegs war. Das Fahrzeug hatte zudem Aufkleber mit dem Bundesadler auf den Kennzeichen und erweckte so den Anschein eines zivilen Polizei- oder Diplomatenfahrzeugs. Der 63-jährige Fahrer war den Angaben zufolge am Freitag dicht auf vorausfahrende Fahrzeuge aufgefahren und versuchte zu überholen. Als er den Funkstreifenwagen bemerkte, schaltete der Mann das Blaulicht aus. Als die Beamten den Fahrer und das Auto kontrollierten, kam heraus, dass der 63-Jährige keine Berechtigung hat, ein Fahrzeug mit Blaulicht zu führen. Außerdem war der Wagen kein Behördenfahrzeug. Die Beamten ermitteln nun wegen Amtsanmaßung und Verdacht der Nötigung im Straßenverkehr. Sie suchen zudem Geschädigte, die durch den Fahrer genötigt wurden. Betroffene können sich unter der Telefonnummer (0531) 47 63 715 bei der Polizei in Braunschweig melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 07.08.2023 | 13:30 Uhr