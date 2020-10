Stand: 19.10.2020 08:34 Uhr Polizei rettet in Göttingen Igelbaby aus Notlage

Polizisten haben in der Nähe der Universitätsmedizin Göttingen ein Igelbaby in Not gerettet. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Beamten hatten das Tier während eines Einsatzes bemerkt. Das Igelbaby war eine Treppe heruntergestürzt und war gefangen. Weil es auch sonst sehr geschwächt schien, riefen die Polizisten die Igelnothilfe in Göttingen. Dort wird das Tier jetzt wieder aufgepäppelt.

Weitere Informationen Viele kranke Stacheltiere: Igelzentrum Laatzen voll belegt Die Igel-Betreuer stellen zahlreiche Schnittverletzungen fest. Insgesamt habe es der Igel in der Natur zunehmend schwer. (18.10.2020)

