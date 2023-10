Stand: 12.10.2023 22:30 Uhr Polizei nimmt Verdächtige nach versuchtem Tötungsdelikt fest

Spezialkräfte der Polizei haben am Donnerstag drei Tatverdächtige in Peine und Hamburg festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, Anfang August einen 59-jährigen Mann in Hamburg schwer verletzt zu haben. Wie die Polizei mitteilte, habe es damals vermutlich einen Beziehungsstreit zwischen einem Verdächtigen und der Tochter des Opfers gegeben. Daraufhin sei es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen den zwei Familien im Hamburger Stadtteil Rönneburg gekommen. Das Opfer wurde dabei durch einen Messerstich schwer verletzt und musste notoperiert werden. Gegen die drei mutmaßlichen Täter werde nun wegen versuchten Tötungsdelikts ermittelt, hieß es.

