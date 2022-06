Stand: 27.06.2022 07:44 Uhr Polizei nimmt Marihuana-Bande aus Goslar hoch

Der Polizei in Goslar ist ein Schlag gegen eine Drogenbande gelungen. Fahnder haben am vergangenen Donnerstag drei Personen festgenommen und umfangreiche Beweismittel sichergestellt, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Demnach stand ein 35 Jahre alter Mann in Verdacht, mit Drogen zu handeln. Als der Verdächtige mit einem mutmaßlichen Mittäter eine Lieferung einer Spedition in Isernhagen entgegen nahm, griffen die Fahnder zu. Unter Karton mit Walnüssen entdeckten sie 92 Kilogramm Marihuana. Wenig später nahmen die Beamten die 28 Jahre alte Freundin des Hauptbeschuldigten in Goslar fest. Bei Razzien stellten sie zwölf Kilogramm Marihuana, eine Indoorplantage mit rund 100 Pflanzen und Bargeld in Höhe von 87.000 Euro sicher.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 27.06.2022 | 07:30 Uhr