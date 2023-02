Stand: 11.02.2023 14:41 Uhr Polizei nimmt Mann fest - fast zwei Jahre nach Überfall

In Göttingen hat die Polizei einen Jahr nach einem Überfall den mutmaßlichen Täter festgenommen. Der 37-Jährige soll im Mai 2021 eine 53-jährige Frau auf einem Parkplatz niedergeschlagen haben - mutmaßlich aus sexuellen Motiven. Im Juli vergangenen Jahres habe er zudem eine junge Frau bedrängt, teilte die Polizei weiter mit. Weil die Ermittler weitere Taten nicht ausschließen, bitten sie mögliche Opfer, sich unter der Telefonnummer (0551) 491 21 15 zu melden. Man sei unter anderem durch interne Hinweise auf die Spur des Göttingers gekommen, hieß es weiter. Er habe bei seiner Festnahme in seiner Wohnung keinen Widerstand geleistet und kam in Untersuchungshaft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.02.2023 | 14:00 Uhr