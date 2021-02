Stand: 28.02.2021 12:11 Uhr Polizei löst in Gifhorn Geburtstagsfeier mit 25 Gästen auf

Die Gifhorner Polizei hat am Sonnabendnachmittag eine Geburtstagsfeier mit rund 25 Feiernden aufgelöst. Nachbarn hatten die Beamten alarmiert. In der Dreizimmerwohnung in einem Mehrfamilienhaus seien zehn Erwachsene und "mindestens 15 Kinder" gewesen, so die Polizei. Die Gesellschaft habe den Geburtstag eines dreijährigen Kindes gefeiert. Während der Überprüfung versuchten einige Erwachsene den Angaben zufolge, sich zu verstecken. Allerdings seien die Versteckmöglichkeiten in der Wohnung "sehr übersichtlich" gewesen, so ein Sprecher. Die Beamten stellten insgesamt sechs verschiedene Haushalte fest. Die Personalien der Erwachsenen aufzunehmen, sei etwas schwierig gewesen, hieß es, weil die zwei bis zehn Jahre alten Kinder weiter durch die Wohnung wuselten. Nach der Aufnahme der Personalien wurde die Feier aufgelöst. Die Feiernden müssen Bußgelder bezahlen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 01.03.2021 | 06:30 Uhr