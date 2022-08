Stand: 07.08.2022 14:35 Uhr Polizei kontrolliert bei Tuning-Treffen im Landkreis Peine

Rund 2.500 Menschen mit etwa 900 Fahrzeugen haben am Sonnabend die "Custom Car Night", ein Treffen der Tuning-Szene, in Ilsede besucht. Das teilte die Polizei mit. 300 weitere Fahrzeuge passten demnach nicht mehr auf das Veranstaltungsgelände und wurden in der nahen Umgebung abgestellt. Mit Unterstützung der Tuning-Kontrollgruppe der Polizei Braunschweig untersuchten Beamte aus Ilsede und Peine demnach Fahrzeuge auf unerlaubte Umbauten. In zahlreichen Fällen seien die Polizisten fündig geworden, hieß es. Zum Teil durften die Fahrzeuge nicht weiter gefahren werden. Insgesamt sei die Veranstaltung aber störungsfrei und ohne besondere Vorkommnisse verlaufen.

