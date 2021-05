Stand: 21.05.2021 08:44 Uhr Polizei in Braunschweig bereitet sich auf Großeinsätze vor

Die Polizei in Braunschweig bereitet sich auf mehrere Großeinsätze vor. Am Freitagnachmittag versammelt sich das "Bündnis gegen Rechts Braunschweig" in der Nähe der Synagoge. Dort wollte ursprünglich die Partei "Die Rechte" aufmarschieren. Die Gegendemonstranten wollten die Synagoge symbolisch vor antisemitischen Provokationen schützen. Nun wird sich "Die Rechte" spät am Abend mehrere Kilometer entfernt im westlichen Ringgebiet versammeln. Das "Bündnis gegen Rechts" wird durch mehrere Straßen ziehen. Zudem bereitet sich die Polizei auf mögliche Fan-Reaktionen nach dem Auswärtsspiel von Eintracht Braunschweig vor, bei dem es um den Klassenerhalt geht.

