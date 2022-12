Polizei hebt bei Göttingen Labor für chemische Drogen aus Stand: 14.12.2022 18:58 Uhr Drogenrazzia im Landkreis Göttingen: In Weißenborn (Gemeinde Gleichen) sowie in zwei Orten in Thüringen wurden Gebäude durchsucht. Dabei wurde offenbar ein Drogenlabor ausgehoben.

Es seien große Mengen chemischer Stoffe gefunden worden, bestätigt die Staatsanwaltschaft Göttingen dem NDR in Niedersachsen am Mittwoch. Was genau, das müsse noch analysiert werden. Sechs Beschuldigte sind nach Angaben der Ermittlungsbehörden vorläufig festgenommen worden. Den sechs festgenommenen Verdächtigen wird vorgeworfen, mit "Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gehandelt zu haben".

1.000 Liter flüssiges Kokain?

Nach Informationen des NDR sollen 1.000 Liter flüssiges Kokain in Fässern gefunden worden sein. Die Behälter müssen jetzt geborgen werden. Offiziell hieß es von der Staatsanwaltschaft Göttingen, Experten vom Landeskriminalamt, der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks hätten "sichergestellte Gefahrgüter" transportfähig gemacht.

