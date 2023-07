Stand: 21.07.2023 08:12 Uhr Polizei findet vermisste Frau aus Braunschweig

Eine seit dem 15. Juli vermisste Frau aus Braunschweig ist am Donnerstagabend in Nordrhein-Westfalen angetroffen worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach geht es der 50-Jährigen gut. Ihr Bruder hatte sie als vermisst gemeldet, nachdem sich die Frau weder bei Familie noch Freunden gemeldet hatte. Die Polizei hatte eine Eigengefährdung der Frau nicht ausgeschlossen und daraufhin am Mittwoch eine Suchmeldung mit Foto veröffentlicht.

