Stand: 03.11.2023 07:47 Uhr Polizei findet Revolver bei Razzia in Wolfenbüttel

Polizeikräfte haben in Wolfenbüttel mehrere Gebäude durchsucht. Ziel der Razzia am Donnerstagabend seien unter anderem ein Restaurant und eine Wohnung gewesen, so die Polizei. Dabei seien scharfe Schusswaffen gesucht worden. Gefunden wurden demnach ein Revolver und Teile einer Langwaffe. Anlass für die Durchsuchungen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig waren Ermittlungen gegen den Betreiber des Lokals. Ihm wird demnach ein Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen. Bei dem Einsatz waren Spezialkräfte der Polizei beteiligt. Dies sei nötig gewesen, weil bei früheren polizeilichen Maßnahmen der Verdächtige massiven Widerstand geleistet habe, so ein Polizeisprecher.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 03.11.2023 | 06:30 Uhr