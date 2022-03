Polizei fasst mutmaßliche Bankräuber - beide vorbestraft Stand: 08.03.2022 16:24 Uhr Ermittler haben zwei mutmaßliche Bankräuber festgenommen. Die Männer sollen in Höckelheim und Sudheim im Landkreis Northeim sowie in Peine Bankangestellte bedroht und teilweise Geld erbeutet haben.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte wurden die beiden 19 und 21 Jahre alten Männer aus dem Landkreis Hildesheim und aus Göttingen bereits in der vergangenen Woche festgenommen. Eine Zeugin hatte die beiden mutmaßlichen Täter auf Fahndungsfotos in den sozialen Medien erkannt. Dabei ging es um Banküberfälle Anfang des Jahres in Höckelheim und Sudheim (Landkreis Northeim). Als Anfang März eine Sparkasse in Peine überfallen wurde, konnten die Ermittler Zusammenhänge feststellen. Im letzten Fall versuchte ein Mann eine Sparkasse zu überfallen, bedrohte den Bankangestellten mit einer Schusswaffe. Der behielt aber die Nerven und weigerte sich, Geld herauszugeben. Der Täter flüchtete daraufhin.

Beide Verdächtige vorbestraft

Der 21-jährige Verdächtige wurde laut Polizei schließlich an der A7 festgenommen. Der mutmaßliche 19-jährige Komplize konnte in Hildesheim gefasst werden. Gegen beide Männer wurde ein Haftbefehl erlassen. Beide Beschuldigte sind vorbestraft: Der 19-Jährige hat mehrere Vorstrafen und wurde zuletzt im Jahr 2019 wegen schweren Raubes zu einer Jugendstrafe von drei Jahren verurteilt. Der 21-Jährige verbüßte bis zum Jahr 2021 wegen schwerer räuberischer Erpressung in zwei Fällen eine Jugendstrafe von zwei Jahren und drei Monaten. Ob die Verdächtigen für weitere Taten verantwortlich sind, wird derzeit noch geprüft.

