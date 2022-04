Stand: 11.04.2022 19:09 Uhr Polizei fasst Drogenhändler - Haftstrafe in Braunschweig

Die Bundespolizei hat am Sonnabend einen Mann am Flughafen Berlin-Brandenburg festgenommen, nach dem die Staatsanwaltschaft Braunschweig seit sechs Jahren fahnden lässt. Seit 2015 lag ein europaweiter Haftbefehl gegen den heute 75-Jährigen vor. Das Landgericht Braunschweig hatte ihn 2006 wegen Drogenhandels und versuchtem Drogenschmuggel zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Jetzt muss der Mann seine Restfreiheitsstrafe von 427 Tagen in einer Braunschweiger Justizvollzugsanstalt antreten.

