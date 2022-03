Stand: 15.03.2022 08:15 Uhr Polizei erwischt Motorradfahrer mit 181 Stundenkilometern

Im Landkreis Wolfenbüttel hat die Polizei einen 23 Jahre alten Motorradfahrer mit Tempo 181 erwischt. Erlaubt waren auf der Straße zwischen Dahlum und Wobeck 100 Stundenkilometer, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Den 23-Jährigen erwarten nun ein Bußgeld von 700 Euro, drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg. Die Polizei betont, dass zu schnelles Fahren eine der Hauptursachen für Unfälle sei, bei so schneller Fahrt sei die Wahrscheinlichkeit des Überlebens bei einem Unfall gering.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 15.03.2022 | 08:30 Uhr