Stand: 06.09.2020 19:46 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Polizei erwischt Autofahrer mit CO2-Waffe

Die Polizei hat am Sonntag in Schöningen (Landkreis Helmstedt) einen auffälligen 31-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Bei einer Kontrolle entdeckten die Beamten im Fond des Wagens eine griffbereite Maschinenpistole. Es handelt sich um einen originalen Nachbau einer MP5, so eine Beamtin. Die CO2-Waffe war mit Stahlkugeln geladen und schussbereit. Der Pkw-Fahrer habe sich gegenüber den Beamten ahnungslos und überrascht gezeigt, wie die Polizistin weiter berichtete. Ihr zufolge dürfen solche Waffen jedoch ohne eine Erlaubnis in der Öffentlichkeit nicht geführt werden. Ein Verstoß wie in Schöningen kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 07.09.2020 | 06:30 Uhr