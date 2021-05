Stand: 21.05.2021 18:54 Uhr Polizei erwartet Großeinsätze nach Eintracht-Spiel

Angesichts des drohenden Abstiegs von Eintracht Braunschweig bereitet sich die Polizei auf Einsätze vor. "Wir rechnen damit dass es Reaktionen auf Spielverlauf und Spielergebnis geben wird. Insbesondere am Stadion und im Innenstadtbereich, aber auch in allen anderen Bereichen der Stadt, wird es daher am Sonntag eine erhöhte Polizeipräsenz geben", sagt Polizeisprecher Dirk Oppermann. Am vergangenen Wochenende hatten wütende Eintracht-Fans vor einem Braunschweiger Hotel, in dem die Mannschaft untergebracht war, Pyrotechnik gezündet.

