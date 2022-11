Stand: 08.11.2022 18:41 Uhr Polizei ermittelt wegen toter Katzen in Göttingen

Nachdem in Göttingen eine Katze getötet und ein Kater vermutlich vergiftet worden sind, ermittelt die Polizei wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Ein Tierhalter aus dem Stadtteil Weende hat die Polizei eingeschaltet, als er seine Katze tot in der Waschküche seines Hauses gefunden hatte. Der Kater, der ebenfalls dem Tierhalter gehört, war zuvor tagelang verschwunden. Als er geschwächt wieder kam, stellte der Tierarzt eine Gelbsucht fest, was auf eine Vergiftung hindeute, so eine Polizeisprecherin. Der Kater musste in der Folge eingeschläfert werden. Der Besitzer sagte der Polizei, dass im Umfeld weitere Katzen auf ähnliche Art ums Leben gekommen sein sollen. Dazu hat die Polizei aber bisher keine Hinweise. Betroffene Tierhalter sollen sich daher unter der Telefonnummer (0551) 49 12 115 melden.

