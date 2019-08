Stand: 21.08.2019 09:54 Uhr

Polizei ermittelt nach tödlicher Verfolgungsjagd

Nach dem tödlichen Unfall bei einer Verfolgungsjagd in Braunschweig ermittelt die Polizei gegen den 37-jährigen Verursacher. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft werde geprüft, ob es sich um ein fahrlässiges oder vorsätzliches Tötungsdelikt handelt, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen NDR.de. Außerdem müsse sich der Mann wegen Fahrens ohne Führerschein verantworten. Der Beschuldigte war am Dienstag auf der Flucht vor der Polizei in zwei Autos gekracht. Ein 33-Jähriger aus Braunschweig kam dabei ums Leben.

Autofahrer will sich Kontrolle entziehen

Wie ein Sprecher mitteilte, wollte eine Polizeistreife den 37-Jährigen gegen 18 Uhr auf der A2 kontrollieren. Eine Überprüfung des Kennzeichens hatte ergeben, dass ihm der Führerschein entzogen worden war. Der Mann ignorierte die Haltezeichen jedoch und raste mit seinem schwarzen BMW Kombi in Richtung A39 davon. Dort baute er zwischen den Anschlussstellen Sickte und Braunschweig-Rautheim einen ersten Unfall. Nach Angaben des Sprechers kam er rechts von der Fahrbahn und touchierte die Schutzplanke. Dennoch konnte er seine Flucht fortsetzen.

Wagen geht in Flammen auf

Zu der tragischen Kollision kam es kurz darauf, als der 37-Jährige die Autobahn an der Anschlussstelle Braunschweig-Südstadt verlassen wollte. Mit hoher Geschwindigkeit krachte er in zwei Autos, die auf dem Rechtsabbiegestreifen warteten. Der Fahrer des mittleren Autos starb noch an der Unfallstelle. Der Unfallverursacher und der 43 Jahre alte Fahrer des vorderen Autos wurden schwer verletzt. Durch ausgelaufenen Treibstoff und Öl brannte der Wagen des 37-Jährigen komplett aus. Eine Polizeibeamtin erlitt an der Unfallstelle eine leichte Rauchgasvergiftung, als sie zu Hilfe eilte.

Beamten finden Drogen

Die Beamten fanden bei dem Unfallfahrer Drogen. Um was genau es dabei handelte, konnte der Sprecher nicht sagen. Auch zur Herkunft des 37-Jährigen wollte er aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben machen. Der Mann befindet sich nach einer Operation weiter im Krankenhaus und ist bislang noch nicht vernehmungsfähig. Unklar ist, ob er noch in Lebensgefahr schwebt.

Abfahrt bleibt gesperrt

Wegen der Aufräumarbeiten sind die Autobahnausfahrt Braunschweig-Südstadt und die Salzdahlumer Straße vorerst gesperrt. Wann der Bereich wieder freigegeben werden kann, ist noch unklar. Nach Angaben des Sprechers wurden die Fahrbahn und ein Ampelmast erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt rund 65.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen der Verfolgungsjagd und des Unfalls, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer (0531) 476 39 35 zu melden.

