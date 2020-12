Stand: 15.12.2020 10:28 Uhr Polizei ermittelt nach möglichem Gewaltverbrechen in Seesen

Nach einem möglichen Gewaltverbrechen in Seesen ermittelt die Polizei. Nach Angaben eines Sprechers war am Montag eine 50-jährige Frau tot in ihrer Wohnung in Seesen aufgefunden worden. Eine Obduktion soll nun Aufschluss über die genaue Todesursache geben. Ergebnisse würden in den nächsten Tagen erwartet, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig NDR 1 Niedersachsen. Die Hintergründe und weitere Details sind bislang nicht bekannt.

