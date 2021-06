Stand: 28.06.2021 15:42 Uhr Polizei ermittelt nach Massenschlägerei in Gifhorn

Nach einer Schlägerei zwischen etwa 30 Personen ermittelt der Zentrale Kriminaldienst der Polizei Gifhorn zu den Hintergründen. Die fünf Beteiligten, die am Sonnabend in Gewahrsam genommen wurden, sind wieder auf freiem Fuß. Es wurden Strafverfahren eingeleitet. Nach Angaben der Polizei war eine Frau an einem Imbiss in Gifhorn beleidigt worden. Ein Familienmitglied habe den Täter zur Rede gestellt. Während die Polizei den Vorgang aufnahm, versammelten sich zahlreiche Mitglieder beider Parteien. Es kam zu einer Schlägerei, auch mit Holzschlagstöcken. Es gab mehrere Verletzte, die aber laut Polizei nicht behandelt werden wollten. Anschließend wurden Wohn- und Geschäftsräume beider Parteien durchsucht.

