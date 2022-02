Stand: 08.02.2022 07:16 Uhr Polizei ermittelt nach Explosion in Northeimer Haus

Nachdem am Montag bei einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Northeim drei Personen verletzt worden sind, ermittelt die Polizei. Der Vorwurf lautet "Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion". Wie es genau zu der Explosion kommen konnte, ist aber weiter unklar. Laut Polizei hielten sich drei Männer im Alter zwischen 42 und 56 Jahren in der betroffenen Wohnung auf. Zwei von ihnen wurden schwer verletzt und kamen ins Krankenhaus. Den Angaben zufolge besteht aber keine Lebensgefahr. Der dritte Mann kam mit leichten Verletzungen davon. Nach der Explosion am Montagnachmittag hatten die Einsatzkräfte die Bewohner aus dem Wohnhaus sowie aus zwei benachbarten Gebäuden in umliegende Unterkünfte gebracht. Im Laufe des Dienstags sollen sie wieder in ihre Wohnungen zurückkehren, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

