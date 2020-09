Stand: 02.09.2020 13:10 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Polizei ermittelt gegen rücksichtslosen Raser

Die Polizei Braunschweig fahndet nach einer Verfolgungsjagd auf der A2 nach einem Autobahnraser. Nach Angaben eines Sprechers hatte ein hochmotorisierter Mercedes-AMG am Sonnabend in Höhe des Autobahnkreuzes Braunschweig-Nord einen zivilen Polizeiwagen überholt. In der Folge beging der Fahrer zahlreiche Verkehrsverstöße.

Videos 01:10 Niedersachsen 18.00 Illegales Rennen? Autofahrer tödlich verunglückt Niedersachsen 18.00 Bei Wasbüttel (Landkreis Gifhorn) ist ein Sportwagenfahrer bei Tempo 180 gestorben. Die Polizei vermutet, dass er sich mit einem 24-Jährigen ein illegales Rennen geliefert haben könnte. Video (01:10 min)

Fahrer flüchtet Richtung Hannover

Die Beamten dokumentierten die riskanten Fahrmanöver des Mannes per Video und folgten dem Mercedes mit Blaulicht und Martinshorn. Der Mann wechselte daraufhin trotz des dichten Verkehrs kurzerhand die Fahrstreifen, überholte mehrere Fahrzeuge auf der rechten Seite und raste über den Standstreifen. Zeitweise war er den Angaben zufolge rund 90 Stundenkilometer zu schnell unterwegs. Er konnte schließlich Richtung Hannover entkommen.

Mehrere Verfahren eingeleitet

Gegen den Mann wurden ein Strafverfahren wegen illegalen Kraftfahrzeugrennens sowie ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Zeugen, die die Fahrweise des schwarzen Mercedes-AMG beobachtet haben oder durch ihn gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Braunschweig unter der Telefonnummer (0531) 476 37 15 zu melden.

