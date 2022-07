Stand: 18.07.2022 21:20 Uhr Polizei ermittelt: Fünf Dachstuhlbrände in zweieinhalb Wochen

In Wolfenbüttel ist erneut ein Dachstuhl in Brand geraten - das fünfte Mal innerhalb von nur zweieinhalb Wochen. Bei dem Feuer am Montag sei ein Teil des Wohnhauses zerstört worden, teilte die Polizei mit. Es habe keine Verletzten gegeben. Die Bewohner von zwei angrenzenden Mehrfamilienhäusern wurden von Feuerwehrleuten in Sicherheit gebracht. Etliche Einsatzkräfte kämpften am Abend gegen die Flammen. Wieso das Feuer ausbrach, konnte zunächst nicht geklärt werden. Die Polizei ermittelt, ob die Brände in der jüngsten Zeit möglicherweise zusammenhängen und mit Absicht verursacht worden sind, teilte ein Sprecher mit. "In drei der fünf Fälle gehen wir von Brandlegung aus", sagte ein Polizeisprecher. Dies habe ein Gutachter ermittelt.

Weitere Informationen Wolfenbüttel: Dach von Mehrfamilienhaus geht in Flammen auf Alle Bewohner konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Die Polizei prüft Zusammenhänge mit ähnlichen Bränden. (16.07.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 19.07.2022 | 06:30 Uhr