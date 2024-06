Stand: 03.06.2024 08:22 Uhr Polizei bittet um Hilfe: 69-jährige Frau aus Seesen vermisst

Die Polizei Göttingen sucht nach einer 69 Jahre alten Frau aus Seesen (Landkreis Goslar). Ihre Angehörigen hatten am Sonntag eine Vermisstenanzeige erstattet. Nazmije F. wurde zuletzt am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr auf dem Flohmarkt am Göttinger Kauf Park gesehen. Danach verliert sich ihre Spur. Bis zum Montagmorgen sei die Frau noch nicht gefunden worden, so die Polizei. Nazmije F. ist ca. 1,50 Meter groß, sehr schlank und hat schwarzes, zum Pferdeschwanz gebundenes Haar. Sie ist bekleidet mit einem knielangen schwarzen Mantel, einem pinken Oberteil, einer grauen Stoffhose und schwarzen Schuhen. Wegen einer Erkrankung ist Nazmije F. orientierungslos und dringend auf Hilfe angewiesen. Wer die Gesuchte gesehen hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich unter Telefon (0551) 491 21 15 oder über Notruf 110 bei der Polizei Göttingen melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min