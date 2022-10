Stand: 13.10.2022 15:40 Uhr Polizei bittet um Hilfe: 47-jähriger Braunschweiger vermisst

Seit dem 5. Oktober wird ein 47-jähriger Mann aus Braunschweig vermisst. Wie die Polizei mitteilte, wurde der rote Seat von Michel S. an einem Parkplatz an der Okertalsperre im Bereich der Weißwasserbrücke gesehen. Die Suche nach dem Vermissten dauert an. Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nehmen die Polizei Braunschweig unter der Telefonnummer (0531) 476 25 16 und die Polizei Goslar unter (05321) 33 90 entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 13.10.2022 | 15:30 Uhr