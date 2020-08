Stand: 14.08.2020 11:51 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Polizei Peine: Mit Kamera gegen Clan-Kriminalität

Die Polizei in Peine hat am Freitag im Stadtteil Südstadt ihre Video-Überwachung in Betrieb genommen. Die Kamera, die auf dem Friedrich-Ebert-Platz installiert wurde, soll dabei helfen, Clan-Kriminalität zu verhindern und aufzuklären. Kriminelle Familien hatten in Peine in der Vergangenheit mehrfach Straftaten begangen und zusätzlich Polizisten bedroht. Seit Mitte Juli gibt es am Friedrich-Ebert-Platz bereits eine mobile Polizeiwache. Zudem wurde die Polizei-Präsenz auf den Straßen erhöht.

Weitere Informationen Polizei Peine will mit neuer Wache Präsenz zeigen In Peine eröffnet eine mobile Wache, die rund um die Uhr besetzt sein soll. Innenminister Pistorius und die Polizei wollen Präsenz in der Stadt zeigen - auch gegen Clan-Kriminalität. mehr 29:46 7 Tage 7 Tage... unter Polizisten 7 Tage Die einen werfen ihnen Gewalt und Amtsmissbrauch vor, die anderen fühlen sich von ihnen bei Krawall im Stich gelassen. Wer sind die Menschen, die wir meist nur in gepanzerter Uniform kennen? Video (29:46 min)

Jederzeit zum Nachhören 10:00 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Braunschweig NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (10:00 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 14.08.2020 | 13:30 Uhr