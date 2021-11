Stand: 16.11.2021 10:10 Uhr Polizei Northeim sucht verlorene Dienstwaffe

Die Polizeiinspektion Northeim sucht nach einer Dienstwaffe. Bislang konnte sie trotz intensiver Suche nicht aufgefunden werden, sagte eine Polizeisprecherin. In der Nacht zu Sonnabend hatte ein Beamter bei der Verfolgung eines Einbrechers in Hevensen seine Waffe verloren. Gegen den Beamten würden nun mögliche Konsequenzen geprüft. An mögliche Finder appelliert die Polizei, die Waffe an Ort und Stelle zu belassen, nicht anzufassen und umgehend die Polizei zu informieren.

