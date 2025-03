Polizei: Höchstwahrscheinlich kein Badeunfall im Heidbergsee Stand: 11.03.2025 14:36 Uhr Nach tagelanger Suchaktion geht die Polizei davon aus, dass im Braunschweiger Heidbergsee kein Schwimmer verunglückt ist. Am Dienstagmorgen hatten Polizeitaucher erneut das Gewässer abgesucht.

"Sämtliche Maßnahmen sind ausgeschöpft, wir konnten in keinster Weise feststellen, dass sich unter Wasser ein lebloser Körper befindet", erklärte ein Polizeisprecher danach. In dem See bei einem Naherholungsgebiet wurde seit Samstag nach einem möglicherweise verunglückten Schwimmer gesucht. Mit an 100 Prozent grenzender Wahrscheinlichkeit befinde sich keine Person im oder unter Wasser, sagte der Polizeisprecher nun.

Ermittlungen gehen sicherheitshalber weiter

Zur Sicherheit laufen demnach noch weitere Ermittlungen. Zeugen sollen erneut befragt werden, auch nach möglichen Habseligkeiten des Schwimmers im Umfeld des Sees wolle die Polizei die Augen aufhalten. Zwischenzeitlich hieß es, am See gefundene Gegenstände könnten dem unbekannten Schwimmer gehören. Sie konnten aber schlussendlich nicht zugeordnet werden, wie die Polizei am Dienstag bestätigte.

Jugendliche hatten unbekannten Schwimmer beobachtet

Jugendliche hatten am späten Samstagnachmittag beobachtet, dass ein Schwimmer in den See gestiegen war - nicht aber, wie der Unbekannte ihn wieder verlassen hatte. Die daraufhin alarmierte Polizei startete gemeinsam mit der Feuerwehr eine großangelegte Suchaktion. Zeitweise waren rund 60 Personen auch von DLRG und Rettungsdiensten im Einsatz, unter anderem nutzten sie Spürhunde und Drohnen.

Keine Anhaltspunkte für Falschnachricht

Zugleich gibt es der Polizei zufolge keine Anhaltspunkte dafür, dass der Notruf am Samstag eine Falschmeldung war. Es sei aber nicht auszuschließen, dass der Schwimmer das Wasser an anderer Stelle außerhalb des Sichtfelds der jungen Menschen wieder verlassen habe, so der Polizeisprecher.

