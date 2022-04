Stand: 08.04.2022 09:31 Uhr Polizei Goslar warnt vor Mitnahme von Anhaltern

Bei Braunlage im Landkreis Goslar ist am Freitagmorgen ein Auto in einem Straßengraben entdeckt worden. Im Wagen selbst sei niemand aufgefunden worden, teilte die Polizei mit. Kurz zuvor sei in Schierke im Landkreis Harz (Sachsen-Anhalt) ein Bankautomat gesprengt worden. Ob die Fälle zusammenhängen und die Täter nach dem Unfall möglicherweise geflüchtet sind, sei noch unklar. Es werde nach einer oder mehreren verletzten Personen gesucht. Zwischen Braunlage und Torfhaus sollten keine Anhalter mitgenommen werden, rät die Polizei. Wegen der Bergungsarbeiten wurde die B242 zwischen Braunlage-Nord und Torfhaus gesperrt.

