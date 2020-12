Stand: 03.12.2020 08:52 Uhr Polizei Goslar warnt vor Fake Shops im Internet

Die Polizei Goslar warnt gerade in der Vorweihnachtszeit vor gefälschten Geschäften im Internet. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. "Kunden sollten misstrauisch werden, wenn die Ware ausschließlich gegen Vorkasse bestellt werden kann", sagte Präventionsexperte Harald Töpfer. In der vergangenen Woche waren zwei Männer aus dem Landkreis Goslar auf Betrüger im Internet hereingefallen. Ein 54-Jähriger hatte bei einem sogenannten Fake Shop einen E-Scooter für mehrere Hundert Euro erworben, ein 60-Jähriger eine Sauna. Sie bezahlten per Vorkasse, die Ware kam aber nie bei ihnen an. Bis November zählte die Polizei 58 solcher Fälle - im gesamten Jahr 2019 waren es den Angaben zufolge insgesamt 22.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 03.12.2020 | 09:30 Uhr