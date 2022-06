Stand: 17.06.2022 18:49 Uhr Polizei Göttingen will auf häusliche Gewalt aufmerksam machen

Die Polizeiinspektion Göttingen hat in den vergangenen Jahren mehr häusliche Gewalt registriert. Mit einem Plakat in mehreren Sprachen will das Präventionsteam der Polizei deshalb mehr Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken. Die Plakate sollen vor allem dort aufgehängt werden, wo Frauen alleine unterwegs sind - in Arztpraxen, Apotheken, Bussen, an Haltestellen oder in Frisör-Salons, sagte Corinna Klaus-Rosenthal von der Polizei Göttingen am Freitag. Die Kampagne richte sich nicht nur an betroffene Frauen, sondern auch an Menschen, die in ihrem Umfeld Handlungen bemerken und sich fragen: Ist das schon häusliche Gewalt, muss ich zur Polizei gehen? Zu häuslicher Gewalt zählten nicht nur Schläge, sondern auch Beleidigungen oder wenn Frauen von ihren Partnern zu Hause eingesperrt werden. 1.300 Fälle habe allein der Frauennotruf Göttingen im vergangenen Jahr registriert, sagte Beraterin Janne Wand. Vor der Pandemie seien es etwa 100 weniger pro Jahr gewesen.

