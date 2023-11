Stand: 07.11.2023 22:15 Uhr Polizei Göttingen warnt vor neuer Masche bei Telefonbetrug

Die Polizei Göttingen hat vor einer neuen Betrugsmasche am Telefon gewarnt. Betrüger gaben sich in mehreren Fällen als Rechtsanwälte oder Gerichtsvollzieher aus und täuschten Inkassoverfahren und Zwangsvollstreckungen vor, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Angerufenen sollten das Geld bar bei einer Bank einzahlen oder auf ein ausländisches Konto überweisen. Zusätzlich werden Betroffene mit einer angeblichen Sperrung des Kontos und einer dann höheren Zahlung unter Druck gesetzt. "Echte, von den Amtsgerichten ermächtigte oder beauftragte Gerichtsvollzieher treten schriftlich oder persönlich an zahlungspflichtige Personen heran und niemals per Telefon", sagte der Beauftragte für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Göttingen, Marko Otte.

