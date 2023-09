Polizei Göttingen sucht mit Phantombild nach Exhibitionisten

Stand: 02.09.2023 14:59 Uhr Phantombild veröffentlicht: Polizei Göttingen sucht Exhibitionisten

Die Polizei in Göttingen fahndet öffentlich nach einem Exhibitionisten, der öffentlich masturbiert haben soll. Die Ermittler haben dazu ein Phantombild des Mannes veröffentlicht. Der Gesuchte soll sich im Cheltenhampark nahe der "Grabsteinwiese" am Albanifriedhof gegenüber zwei jungen Frauen ausgezogen und masturbiert haben. Die Tat erfolgte laut Polizei bereits am Nachmittag des 1. August. Der Mann mit leicht lichtem Haar soll den Angaben zufolge zwischen 45 und 55 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß sein. Er habe eine mutmaßlich untersetzte Figur mit leichtem Bierbauch. Seine Nase sei auffällig rund, zudem verweisen die Beamten auf einen vorgebeugte Gang. Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter der Telefonnummer (0551) 49 12 115 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min