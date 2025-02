Stand: 19.02.2025 12:33 Uhr Polizei Göttingen fahndet mit Foto nach mutmaßlichem Geldbörsen-Dieb

Die Polizei Göttingen sucht nach einem Unbekannten, der im August 2024 einer Seniorin erst ihre Geldbörse gestohlen und dann 2.500 Euro von ihrem Konto abgehoben haben soll. Dazu veröffentlichten die Ermittler am Mittwoch Fotos aus der Überwachungskamera einer Bankfiliale. Der Diebstahl selbst ereignete sich demnach bereits am 7. August 2024 gegen 10 Uhr im Kaufpark Göttingen. Nur kurze Zeit später habe der Unbekannte an einem Geldautomaten in Nörten-Hardenberg (Landkreis Northeim) 2.500 Euro mit der Scheckkarte der Seniorin abgehoben. Das zuständige Amtsgericht ordnete nun eine öffentliche Fahndung nach dem Mann an. Die Polizei Göttingen bittet Personen, die Hinweise zur gesuchten Person geben können, sich unter der Telefonnummer (0551) 491 21 15 zu melden.

