Stand: 28.04.2022 16:01 Uhr Polizei Gifhorn ermittelt nach Brandserie gegen 19-Jährigen

Im Landkreis Gifhorn ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft gegen einen 19-Jährigen wegen schwerer Brandstiftung in mehreren Fällen. Am Mittwoch hatte es laut Mitteilung eine Durchsuchung bei dem jungen Mann aus Wasbüttel gegeben. Im Sommer 2021 hatte es in Wasbüttel und der Region sechzehn Brände gegeben. Die Polizei habe bei den Durchsuchungen Beweismittel gefunden, die jetzt ausgewertet werden müssten, hieß es.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 28.04.2022 | 15:30 Uhr