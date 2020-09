Stand: 24.09.2020 06:54 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Phaenomenale 2020: analog und digital

Das bisherige "Science and Art-Festival Phaenomenale" ist in diesem Jahr ein Festival für Kultur und Digitales. Von heute bis zum 1. Oktober finden im Rahmen der "Phaenomenale - Smart Culture" in Wolfsburg verschiedene Veranstaltungen an ganz verschiedenen Orten statt - analog und digital. Das liegt zum einen natürlich an der Corona-Pandemie, passt aber auch gut zum Schwerpunkt des Festivals: der Digitalisierung. Mit Ausstellungen, Theater, Events und Vorträgen will das Kunstfestival dieses Thema in den Fokus rücken. Viele der Veranstaltungen werden per Livestream im Internet übertragen.

Videos 1 Min Phaenomenale 2015: "Geheimnisse" In Wolfsburg startet dir elfte Phänomenale. Justin Hoffmann, der künstlerische Leiter der Phänomenale stellt das diesjährige Thema vor: "Geheimnis". 1 Min

Mit dabei: 38 regionale Institutionen

Nach Angaben der Organisatoren beteiligen sich 38 regionale Institutionen. Beim Tanztheater "Centaur" im Scharoun-Theater gehe es um Künstliche Intelligenz und Bewusstseinsentwicklung, eine Vortragsreihe widme sich dem Thema Wissenschaft und Digitalisierung und das Planetarium der Stadt beteilige sich mit einem Online-Quiz. Das ganze Programm der Phaenomenale ist auf der Internetseite des Kunstfestivals zu sehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 24.09.2020 | 09:30 Uhr