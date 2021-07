Stand: 22.07.2021 08:51 Uhr Phaeno in Wolfsburg feiert seinen 15. Geburtstag nach

Weil die eigentliche Feier Ende vorigen Jahres coronabedingt ausgefallen ist, feiert das Wissenschafts-Museum Phaeno in Wolfsburg jetzt seinen 15. Geburtstag nach. Laut Museum gibt es für die Besucher viele Aktionen zum Mitmachen, wie zum Beispiel den Bau eines Insektenhotels oder das Pflanzen von Bohnen in einem Mini-Gewächshaus zum Mitnehmen. Außerdem gebe es ein Rahmenprogramm mit Tänzern, Musikern und Artisten. Am Donnerstag und Freitag können alle Interessierten zwischen 10 und 18 Uhr das Phaeno kostenlos besuchen. Voraussetzung ist allerdings, dass sich die Besucher an den Tagen der offenen Tür vorher online anmelden.

Weitere Informationen Phaeno in Wolfsburg: Wissenschaft zum Anfassen An mehr als 350 Experimentier-Stationen können Besucher naturwissenschaftliche Phänomene mit allen Sinnen erfahren. mehr

