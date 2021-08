Pflegeheim dicht gemacht: Alle Bewohner müssen raus Stand: 24.08.2021 14:33 Uhr Weil ein privates Pflegeheim in Wolfsburg sofort schließen muss, müssen alle Bewohner bis Donnerstag ausgezogen sein. Grund sind offenbar Missstände in der Einrichtung.

Bislang hätten 36 von 43 Bewohnern einen neuen Platz gefunden, teilte Wolfsburgs Gesundheitsdezernentin Monika Müller auf Anfrage des NDR in Niedersachsen mit. Die Bewohner seien in unterschiedlichen Wohnheimen in Wolfsburg und der Region untergekommen. Die ersten wurden demnach bereits verlegt. Der private Betreiber hatte den Angehörigen Ende vergangener Woche überraschend mitgeteilt, dass die Einrichtung Mitte dieser Woche geschlossen wird.

Heimaufsicht bemerkte Missstände

Ursprünglich sollte das Pflegeheim nach fünf Jahren in privater Trägerschaft verkauft werden. Laut der Stadt Wolfsburg, die die Heimaufsicht hat, ist das aber gescheitert. Im Zuge dessen seien der Behörde dann auch Missstände in der Einrichtung aufgefallen. So sollen die Geschäftsführung, die Pflegedienstleitung und ein Teil der Pflegenden dem Dienst ferngeblieben sein oder hätten kurzfristig gekündigt. Daraufhin habe wiederum die Pflegekasse den Versorgungsvertrag mit dem Heim gekündigt. Zur Gefahrenabwehr habe man nun entschieden, das Heim zu schließen, heißt es von der Stadt.

